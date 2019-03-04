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Согласно котировкам, ЦСКА закроет серию с «Витязем» в четвёртом матче

Согласно котировкам, ЦСКА закроет серию с «Витязем» в четвёртом матче
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Букмекеры назвали фаворита третьего матча 1/4 финала Западной конференции КХЛ «Витязь» — ЦСКА. Начало встречи 4 марта 2019 года запланировано на 19:30 мск. Счет в серии 3-0 в пользу «армейцев».

Букмекеры считают фаворитом ЦСКА и предлагают поставить на «армейцев» за 1.41 (66%). Шансы «Витязя» на победу оценены коэффициентом 7.10 (14%). Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 5.20 (20%).

По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.09, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.79.

Коэффициент на итоговую победу ЦСКА — 1.20, а на победу «Витязя» — 4.95. Наиболее вероятный счёт — 3:1 в пользу красно-синих (9.80).

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