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Роскомнадзор с 22 по 28 февраля заблокировал 3501 сайт с азартными играми

Роскомнадзор с 22 по 28 февраля заблокировал 3501 сайт с азартными играми
Ставки

Роскомнадзор заблокировал 3501 сайт с азартными играми в период с 22 по 28 февраля, сообщает Betting Business Russia со ссылкой на сайт Rublacklist.

Среди заблокированных сайтов наибольшее количество «зеркал» бренда Fonbet — всего 384 домена. Кроме того заблокировано 117 ― Marathonbet, 96 ― Zenitbet, 88 ― Olimp, 27 ― Liga Stavok.

В этот же период Роскомнадзор заблокировал 2738 сайтов с онлайн-казино, онлайн-лотереями и покер-румами.

Помимо этого в реестр заблокированных доменов внесён 51 сайт, размещающий информацию о букмекерских конторах, казино, игровых автоматах, тотализаторе.

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