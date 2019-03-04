Букмекеры: Леброн Джеймс не сумеет вывести «Лос-Анджелес Лейкерс» в плей-офф НБА

Букмекеры резко повысили коэффициенты на выход «Лос-Анджелес Лейкерс» в плей-офф после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Финикс Санз» (109:118).

До этой встречи шансы «Лейкерс» на попадание в топ-8 лучших команд Западной конференции оценивались коэффициентом 3.40, теперь выход клуба в плей-офф оценён в 7.00 (13%). Если подопечные Люка Уолтона не сумеют попасть в игры на вылет, сыграет коэффициент 1.12 (87%).

На данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 10-е место в Западной конференции с результатом в 30 побед и 33 поражения. У идущих восьмыми «Сан-Антонио Спёрс» 35 побед и 29 поражений.

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