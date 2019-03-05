Singularity — FURIA: прогноз на киберспортивный матч по CS:GO

5 марта состоится киберспортивный матч IEM Katowice Major 2019 по CS:GO между командами Singularity и FURIA.



Ставка: победа FURIA за 1.31.



«Singularity, кажется, нащупали свою игру, и начали побеждать. Ребята плотно закрепились в тир-2 американской CS:GO сцены. Там они действительно способны показывать адекватную игру и бороться на равных.



Что же касается FURIA, то они за последний месяц доказали, что способны пободаться и с некоторыми командами высшего дивизиона. Речь, к примеру, о матчах против Team Spirit и Cloud9. Первых бразильцы сумели обыграть, вторых – как минимум унизить 16:1 на одной из карт, и заставили изрядно попотеть на двух других.



FURIA однозначно выглядит фаворитом этой встречи, это и есть наш выбор. Однако помните: Бо1 – это рулетка».