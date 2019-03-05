Аналитики: «Локомотив» победит «Сочи» в пятом матче и захватит лидерство в серии

Букмекеры назвали фаворита пятого матча 1/4 финала Западной конференции КХЛ «Локомотив» — «ХК Сочи». Начало встречи 5 марта 2019 года запланировано на 19:00 мск. Счёт в серии 2-2.



Букмекеры считают фаворитом «Локомотив» и предлагают поставить на ярославцев за 1.60 (58%). Шансы ХК Сочи» на победу оценены коэффициентом 5.00 (20%). Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.60 (22%).



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.29, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.67.



Коэффициент на итоговую победу «Локомотива» — 1.69, а на победу «ХК Сочи» — 2.25. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (8.30).



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