«Йокерит» — «Динамо» (Москва): котировки на пятый матч серии Кубка Гагарина

Букмекеры назвали фаворита пятого матча 1/4 финала Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ «Йокерит» — «Динамо М». Начало встречи 5 марта 2019 года запланировано на 19:30 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу бело-голубых.



Букмекеры считают фаворитом «Йокерит» и предлагают поставить на «джокеров» за 2.20 (44%). Шансы «Динамо М» на победу оценены коэффициентом 2.84 (35%). Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.25 (21%).



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.86, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.01.



Коэффициент на итоговую победу «Йокерита» — 1.74, а на победу «Динамо М» — 2.17. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (9.10).



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