Согласно котировкам, «Нижний Новгород» проиграет «Умане Рейер» в Лиге чемпионов

Сегодня, 5 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов ФИБА «Нижний Новгород» — «Умана Рейер» (Италия). Начало встречи запланировано на 19:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу российской команды в основное время за 2.21. Шансы «Уманы Рейер» оценены в 1.89, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 13.75.



Ставку на победу «Уманы Рейер» с учётом ОТ можно сделать за 1.74, а на победу «Нижнего Новгорода» с учётом ОТ — за 1.98.



Коэффициент на ТБ 160,5 очка — 2.00, а на ТМ 160,5 очка — 1.71. Победа «Нижнего Новгорода» с форой "-1,5" оценена в 1.83, победа «Умана Рейер» с форой "-1,5" также идёт за 1.83.



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