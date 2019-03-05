«Сан-Антонио Спёрс» — «Денвер Наггетс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» — «Денвер Наггетс», который состоится 5 марта.



Ставка: индивидуальный тотал «Наггетс» меньше 113,5 очка за 1.88.



«За 1.88 интересно смотрится тотал «Денвера» меньше 113,5 очка. В текущей регулярке «Наггетс» набрали против «Спёрс» 103 и 102 балла за результативность. Нападение Майка Мэлоуна строится на принципе поиска наилучшей возможности и множества командных взаимодействий. Кому как не Поповичу понимать суть такой системы и успешно ей противостоять.

Против аутсайдеров подопечные Поповича на своём паркете частенько выступают расслабленно и не слишком упираются в защите, зная, что всё равно добудут победу. Зато в крайних 11 домашних встречах с командами из зоны плей-офф «Спёрс» пропускают в среднем по 105,5 очка и это с учётом сумасшедшей зарубы с «Тандер», которая закончилась со счётом 154-147 (без неё соперники «Сан-Антонио» набирали по 101,3 балла).



Средняя результативность «Денвера» на выезде составляет 107,9 очка за матч, поэтому не совсем ясно откуда букмекеры установили столь солидную планку тотала на гостей. Защита у «Спёрс» дома приличная, а сам поединок с огромной вероятностью пройдёт без гигантского преимущества одной команд, что приведёт к повышенной плотности в обороне хотя бы на некоторых отрезках».