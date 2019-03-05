«Реал» — «Аякс»: ставка Анатолия Бышовца на ЛЧ с коэффициентом 2.35

Экс главный тренер сборной России олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Реал Мадрид» — «Аякс».



Ставки: победа «Реала» и обе забьют за 2.35.



«Такой «Реал», как был с «Барселоной», мягко говоря, тень «Реала», к которому мы привыкли. Но при этом у «Реала» есть шансы проиграть. Однако есть шансы и победить. Конечно, мотивация будет немного другая, но два поражения от «Барселоны»… Думаю, мадридцы смогут восстановиться морально и психологически.



У «Реала» без Рамоса будут проблемы в обороне. «Аякс» классно контратакует, и состав у них приличный. Но поставит ли Солари Иско, тоже непонятно. Но при всем при этом у «Реала» были возможности с «Барселоной», что греха таить. Поставим все-таки на «Реал». Мне кажется, мотивация будет достаточной для победы. Но и «Аякс», думаю, забьет».



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