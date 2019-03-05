«Боруссия Д» — «Тоттенхэм»: прогноз Майкла Оуэна на матч Лиги чемпионов

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия Д» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи 5 марта 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Ставки: «Боруссия Д» победит и обе забьют за 3.30.



«В первом матче «шпоры» разгромили соперника со счётом 3:0, теперь им достаточно просто избежать провала. Обе команды не лучшим образом провели минувший тур во внутренних первенствах. Но сегодня это не будет иметь особого значения.

«Шпоры» забивали в каждом из последних 17 матчей в Лиге чемпионов, а ведь гол в Дортмунде будет означать, что хозяева должны забить пять, чтобы попасть в четвертьфинал. Думаю, «Тоттенхэм» забьет свой гол и проиграет в 1-2 мяча, но выйдет дальше», — сказал Оуэн.