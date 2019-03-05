Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Боруссия Д» — «Тоттенхэм»: прогноз Майкла Оуэна на матч Лиги чемпионов

«Боруссия Д» — «Тоттенхэм»: прогноз Майкла Оуэна на матч Лиги чемпионов
Ставки

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия Д» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи 5 марта 2019 года запланировано на 23:00 мск.

Ставки: «Боруссия Д» победит и обе забьют за 3.30.

«В первом матче «шпоры» разгромили соперника со счётом 3:0, теперь им достаточно просто избежать провала. Обе команды не лучшим образом провели минувший тур во внутренних первенствах. Но сегодня это не будет иметь особого значения.

«Шпоры» забивали в каждом из последних 17 матчей в Лиге чемпионов, а ведь гол в Дортмунде будет означать, что хозяева должны забить пять, чтобы попасть в четвертьфинал. Думаю, «Тоттенхэм» забьет свой гол и проиграет в 1-2 мяча, но выйдет дальше», — сказал Оуэн.

Суперэкспресс на вторник: играем коэффициент 11.09
Безрассудный экспресс на матчи Лиги чемпионов и чемпионата Франции.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент