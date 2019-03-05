«Реал» — «Аякс»: букмекеры оценили шансы гостей выбить мадридцев из ЛЧ

Букмекеры назвали фаворита ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Аякс». Начало встречи 5 марта 2019 года запланировано на 23:00 мск. В первом матче победили мадридцы (2:1).



Букмекеры предлагают поставить на победу «Реала» за 1.65 (59%). Шансы «Аякса» на победу оценены коэффициентом 5.30 (18%). Поставить на ничью можно за 4.40. (23%)



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.38, а на ТМ 2,5 гола — за 3.00.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.46. Победа «Реала» всухую оценивается в 3.68.



Победа «Реала» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.38. Самые вероятные авторы голов — Карим Бензема (1.84) и Гарет Бэйл (1.90).



Проход «Аякса» оценён в 7.30 (12%), проход «Реала» — в 1.11 (88%).



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