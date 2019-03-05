Чарли Николас: «Боруссия Д» победит «Тоттенхэм», но вылетит из Лиги чемпионов

Эксперт Sky Sports Чарли Николас дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия Д» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи 5 марта 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Ставки: «Боруссия Д» победит при тотале больше 2,5 мяча за 2.72.



«В этой паре ещё ничего не решено, хоть английский клуб и выиграл в первом матче со счетом 3:0. «Шпоры» в последнее время играют со скрипом, очки и победы даются им нелегко. Кроме того, они уязвимы в обороне — центральные защитники стали ошибаться чаще.

Дортмундцы были лучше на «Уэмбли» в первом тайме, но в итоге получили 0:3. Мы знаем, как быстро подобное может произойти в футболе. Думаю, «шпорам» нужен гол, чтобы пройти дальше, и я почти уверен, что они его забьют. Предстоит нервная ночь. Полагаю, Дортмунд победит, но дальше не пройдет», — сказал Чарли Николас.