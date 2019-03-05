«Боруссия» (Дортмунд) — «Тоттенхэм»: прогноз Константина Генича на матч ЛЧ

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» (Дортмунд) — «Тоттенхэм Хотспур».



Ставки: «Тоттенхэм» не проиграет за 1.90, тотал больше 3 мячей за 1.92.

«Здесь, наверное, соотношение шансов 90 на 10 в пользу «Тоттенхэма», крупно победившего дома и ничего не пропустившего. 0:3 практически не оставляет шансов дортмундской «Боруссии», особенно если посмотреть, как она выглядит в последнее время в чемпионате. Растеряли дортмундцы всё своё большое преимущество над «Баварией», уже сравнялись команды по очкам. В последнем туре «Боруссия» проиграла «Аугсбургу». Она пропускает, причём регулярно. А с такой обороной легкомысленно было бы надеяться, что удастся пройти такой серьёзный клуб, как «Тоттенхэм».



Лондонцы впервые в сезоне сыграли вничью, случилось это в дерби северного Лондона. Конечно, повезло. Льорис потащил пенальти от Обамейянга в концовке. Как это может отразиться конкретно на этой встрече, я, честно говоря, не очень представляю и понимаю.



Здесь понятно, что Дортмунд постарается хлопнуть дверью при своих сумасшедших болельщиках. Дортмунд вполне может обыграть «Тоттенхэм», но лондонский клуб, на мой взгляд, покрепче, пофундаментальнее выглядит, чем команда Люсьена Фавра.

Я бы, наверное, предложил сыграть, что «Тоттенхэм» не проиграет за 1.9. Но, скорее всего, здесь должны быть голы, потому что «Боруссия» много пропускает, а у «Тоттенхэма» есть классная атака. Сон регулярно забивает «Боруссии», он это сделал и в первом матче. Поэтому сыграю на голы. «Обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» оценивается за 1.76. Можно сыграть «тотал больше 3 мячей» за 1.92. В последнее время Дортмунд очень много забивает и много пропускает. Почему бы не повторить это сейчас», — сказал Генич.