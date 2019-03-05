«Боруссия Д» — «Тоттенхэм»: котировки на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Букмекеры назвали фаворита ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия Д» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи 5 марта 2019 года запланировано на 23:00 мск. В первом матче победил английский клуб (3:0).



Букмекеры предлагают поставить на победу «Боруссии Д» за 2.01 (49%). Шансы «Тоттенхэма» на победу оценены коэффициентом 3.76 (26%). Поставить на ничью можно за 3.86. (25%)



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.61, а на ТМ 2,5 гола — за 2.49



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.53. Победа «шмелей» всухую оценивается в 4.05.



Победа «Боруссии» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.13. Самые вероятные авторы голов — Пако Алькасер (2.40) и Марко Ройс (2.40).



Проход «Боруссии» оценён в 12.25 (6%), проход «Тоттенхэма» — в 1.05 (94%).



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