«Реал» — «Аякс»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов в Мадриде

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на ответный матч «Реал Мадрид» — «Аякс» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.

Ставка: тотал больше 3,5 мяча за 1.95.



«Реал» проиграл два подряд матча «Барселоне». Эти встречи показали уровень «Реала» на данный момент. Выделялся в этих играх только Винисиус, он горит футболом, старается брать игру на себя. В завершающих стадиях у него не всё клеится, но для него нет авторитетов. Он идёт на любого, обыгрывает, создаёт остроты. Остальные игроки в «Реале» не горят, они пресыщены победами. Во многом из-за этого все проблемы. К тому же тренер не может завести команду.



В первой игре, если бы не было помощи VAR «Реалу», то всё могло быть иначе. Однозначно. Засчитай первый гол «Аякса», то амстердамцы на кураже могли бы пойти и смести «Реал». Но всё вышло иначе. Но «Аякс» очень понравился, он ещё в группе здорово выглядел во встречах с «Баварией». И, думаю, для него не всё здесь потеряно. Ему надо только забить, и «Реал» тогда может занервничать, как мне кажется. Вообще, жду результативной игры, голов от обеих команд. Интрига в этой паре, на мой взгляд, жива. Поставлю на «тотал больше 3,5 мяча», — сказал Титов.