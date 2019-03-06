Согласно котировкам, Кучеров поможет «Тампе» победить «Виннипег» в матче НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Виннипег Джетс», который состоится 6 марта. Начало — в 3:30 мск.



Аналитики считают фаворитом «Тампа-Бэй Лайтнинг». Коэффициент на победу в основное время — 1.86, по итогам встречи — 1.54.



Шансы «Виннипег Джетс» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 3.48, а с учётом овертайма — за 2.57.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.50. Поставить на то, что российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров наберёт очки, можно за 1.34.



Самый вероятный результат основного времени — 3:3, он котируется за 11.50.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 6,5 шайбы идёт за 1.85, меньше 6,5 — за 2.00.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»