«ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Майкла Оуэна на матч Лиги чемпионов

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи 6 марта 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Ставки: тотал больше 3 мячей за 2.05.



«Ни одной из команд в истории Лиги чемпионов не удавалось выйти в следующий раунд плей-офф после поражения в домашнем матче с разницей в два мяча и более. 34 безуспешные попытки — именно такой масштаб задачи стоит перед «Манчестер Юнайтед».



«ПСЖ» забил 35 раз в последних 10 домашних матчах Лиги чемпионов, хотя они не смогли отыграть на ноль в последних пяти случаях. «Юнайтед» снова показал стойкость и решимость, победив «Саутгемптон» в выходные. Думаю, на «Парк де Пренс» будет весело: много моментов, не менее трех голов. В этой встрече я бы взял верх», — сказал Оуэн.

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