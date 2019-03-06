«Рубин» — «Локомотив»: котировки на ответный матч 1/4 финала Кубка России

Букмекеры назвали фаворита ответного матча 1/4 финала Кубка России «Рубин» — «Локомотив». Начало встречи 6 марта 2019 года запланировано на 19:00 мск. В первом матче победили «железнодорожники» (1:0).



Ставки на победу «Локомотива» принимаются с коэффициентом 2.70. На победу «Рубина» можно поставить за 2.95, на ничью — за 2.95.



Поставить на победу «Локомотива» по итогам первого тайма и всего матча можно за 4.40. Самый вероятный счёт — 0:0 (5.50).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.25. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.62.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.75, тотал меньше данного значения котируется за 1.45.



Проход «Локомотива» оценен в 1.18 (80%), проход «Рубина» — в 4.90 (20%).



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