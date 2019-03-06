Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Миннесота Тимбервулвз» — «Оклахома-Сити Тандер», который состоится 6 марта.
Ставка: индивидуальный тотал Эндрю Уиггинса больше 17,5 очка за 1.77.
«Райан Сондерс в предстоящей встрече обойдётся без Роберта Ковингтона. Гости не смогут рассчитывать на давно травмированного Роберсона и Джорджа. На счёт Пи-Джи нет достоверной информации, но во всех источниках в интернете участие в матче 13 номера «Тандер» не подразумевается.
Встречи с «Оклахомой» чуть ли не сильнее всех в ассоциации обожает Уиггинс, чей тотал больше 17,5 балла за результативность мы попробуем заиграть. В битвах с «Тандер» канадец превращается в настоящего монстра. В нынешней регулярке Эндрю отгрузил подопечным Билли Донована 70 очков за пару поединков.
Сложно найти логическое объяснение тому, что происходит с Уиггинсом, так как по нему во многих владениях персонально оборонялся Пол Джордж. Сейчас «Оклахома» осталась без одного из лучших защитников лиги, а Эндрю постарается сделать «Тандер» своими постоянными клиентами. Поддержка фанатов и доверие партнёров также способны сыграть свою роль».
«Миннесота Тимбервулвз» — «Оклахома-Сити Тандер»: прогноз «Чемпионата» на НБА