«ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед».



Ставки: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (+1) за 2.07.



«Здесь, пожалуй, всё ясно. Наверное, соотношение не 90 на 10, как у «Боруссии» и «Тоттенхэма», но процентов на 75 Париж обеспечил себе проход в 1/4 финала. 2:0 на «Олд Траффорд» — очень хороший результат. Ничего не пропустили да ещё два забили, а могли и больше. Такой вот мастер-класс был от Томаса Тухеля Сульшеру, как правильно подходить к матчам плей-офф Лиги чемпионов.



Сульшер набил шишек, но дальше у «МЮ» были неплохие игры. В хорошей форме находится Ромелу Лукаку. Он регулярно забивает, причём дуплетами. Есть проблемы в обороне, это было видно по игре с «Саутгемптоном». Но, мне кажется, Париж не настолько сильнее нынешнего «Юнайтед». Если «МЮ» сыграет правильно, посмелее будет впереди и использует свои шансы, то вполне допускаю, что «Юнайтед» может и не проиграть так, как это было в первой игре.



Я бы здесь плясал больше от «Манчестера». Да, «ПСЖ» играет дома, у него комфортное преимущество, но надеюсь, что Сульшер что-нибудь эдакое к этой встрече придумает. Есть травмированные, игроков не хватает, но они есть, чтобы удачно сыграть в ответной встрече. Мой вариант — «Манчестер Юнайтед» с форой (+1)» за 2,07. Может быть расход, возможно, «МЮ» не проиграет. Менее авантюрные игроки могут взять с форой (+1,5). Снова проиграть в 2 мяча «МЮ» не должен», — сказал Генич.

«ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед». Прогноз: Сульшер не готов к Лиге чемпионов «ПСЖ» устроит форменное избиение «красным дьяволам», оказавшимся без группы основных игроков.