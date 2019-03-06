Согласно котировкам, «Порту» победит «Рому» в ответном матче Лиги чемпионов

Букмекеры назвали фаворита ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Рома». Начало встречи 6 марта 2019 года запланировано на 23:00 мск. В первом матче победили римляне (2:1).



Букмекеры предлагают поставить на победу «Порту» за 1.88 (52%). Шансы «Ромы» на победу оценены коэффициентом 4.45 (22%). Поставить на ничью можно за 3.76 (26%).



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.74, а на ТМ 2,5 гола — за 2.23.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.64. Победа «Порту» всухую оценивается в 3.52.



Победа «Порту» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.83. Самые вероятные авторы голов — Тикинья Суареш (2.20) и Мусса Марега (2.20).



Проход «Ромы оценён в 1.71 (56%), проход «Порту» — в 2.21 (44%).



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