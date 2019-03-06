«ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Егора Титова на ЛЧ с коэффициентом 4.25

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на ответный матч «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.



Ставка: «ПСЖ» выиграет с разницей в 1 мяч за 4.25.



«Мне кажется, результат первого матча был достаточно справедливым. «ПСЖ» потерял Неймара и Кавани, но у него лучше структура. Она выстраивалась продолжительное время. И это мы увидели в игре на «Олд Траффорд». «Манчестер» же здорово заиграл только с приходом Сульшера, там до сих пор играет роль кураж. Поэтому сейчас рассуждений о тактике «МЮ» не так и много. Его успехи под другим углом рассматривают. Больше говорят о том, что заиграл Погба, другие лидеры, которые при Моуринью не были похожи на себя. «ПСЖ» показал, что одного куража на стадии плей-офф Лиги чемпионов маловато.



Думаю, что и в домашней игре «ПСЖ» имеет более высокие шансы на победу. Может быть, она не будет такой убедительной, это просто и не нужно парижанам. Они всё доказали в первой встрече. Хозяева будут вести игру, больше владеть мячом. Что-то они забьют. Наверняка отличатся и гости. Вряд ли они за 180 минут так и не найдут пути к воротам Парижа. Но поставлю на «ПСЖ», он выиграет с разницей в 1 мяч», — сказал Титов.

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