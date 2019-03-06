В Беларуси возбуждено четыре уголовных дела за договорные матчи

Сотрудники МВД Беларуси вскрыли очередные факты организации договорных матчей в игровых видах спорта. Более 10 профессиональных спортсменов добровольно заявили об участии в незаконных схемах, сообщается на сайте ведомства.

Международная преступная группа занималась организацией «договорняков» в различных видах спорта. В основном речь идет о поединках в чемпионате и Кубке страны по футболу в 2017 и 2018 годах. В частности, было возбуждено четыре уголовных дела за подкуп участников профессиональных соревнований.



Первые задержания и аресты злоумышленников начались два месяца назад. После этого оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление идентичных фактов противоправной деятельности иных членов синдиката, продолжились.



Спортсменам-инструкторам было предложено добровольно и инициативно обратиться в правоохранительные органы с информацией об участии в договорных матчах взамен на освобождение от уголовной ответственности или ее смягчение. В настоящее время уже 13 человек предоставили соответствующие сведения, что позволило не применять к ним меры процессуального принуждения.



