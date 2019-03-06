«ПСЖ» — «МЮ»: букмекеры оценили шансы английского клуба выбить парижан из ЛЧ

Букмекеры назвали фаворита ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи 6 марта 2019 года запланировано на 23:00 мск. В первом матче победили парижане (2:0).



Букмекеры предлагают поставить на победу «ПСЖ» за 1.47 (67%). Шансы «Манчестер Юнайтед» на победу оценены коэффициентом 7.70 (12%). Поставить на ничью можно за 4.70 (21%).



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.61, а на ТМ 2,5 гола — за 2.50.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.74. Победа «ПСЖ» всухую оценивается в 2.65.



Победа «ПСЖ» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.08. Самые вероятные авторы голов — Килиан Мбаппе (1.50) и Анхель Ди Мария (2.80).



Проход «ПСЖ» оценён в 1.02 (97%), проход «Манчестер Юнайтед» — в 17.0 (3%).



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