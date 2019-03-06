Чарли Николас: ожидал от «Ромы» большего, но у «Порту» итальянцы выиграют

Эксперт Sky Sports Чарли Николас дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Рома». Начало встречи 6 марта 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Ставки: «Рома» победит за 4.40.



«Честно говоря, результат первого матча меня удивил. «Рома» была моей тёмной лошадкой — командой, способной добраться до полуфинала и попортить кровь топ-клубам. Но 2:1 на своём поле — это довольно хрупкое преимущество. Я ожидал большего.



«Порту» достаточно победить со счётом 1:0, чтобы выйти в следующий раунд, но мне в это не верится. У римлян хорошая атака, так что я не удивлюсь, если «Рома» выиграет в Португалии. Голов вряд ли будет много, но всё же поставлю на победу итальянцев», — сказал Чарли Николас.