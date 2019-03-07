Согласно котировкам, «Вашингтон Кэпиталз» победит «Филадельфию Флайерз» в НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз», который состоится 7 марта. Начало — в 3:30 мск.



Аналитики считают фаворитом «Вашингтон Кэпиталз». Коэффициент на победу в основное время — 2.35, по итогам всей встречи — 1.84.



Шансы «Филадельфии Флайерз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 2.61, а с учётом овертайма — за 2.02.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.20. Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 10.75.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.54, меньше 5,5 — за 2.38.



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