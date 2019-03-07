forZe — Chaos: ставка на киберспорт с коэффициентом 3.85

7 марта состоится киберспортивный матч регулярного сезона ESEA между командами forZe и Chaos.



Ставка: победа Chaos за 3.85.



«Российский коллектив является фаворитом данного противостояния. Последние матчи forZe внушают доверие — парни одержали 4 победы в 5 последних матчах. Но есть одно но. Единственное поражение им нанесли как раз шведы из Chaos. Это первая причина, по которой стоит дважды подумать, прежде чем ставит на forZe. Вторая причина плавно вытекает из первой. Матч в рамках открытой квалификации на ECS Season 7 Europe Challenger Cup проходил в формате Bo3, и среди пула карт нашлось место и для Inferno. На этой карте Chaos одержали победу со счётом 16-5.



История вполне может повториться, ведь место встречи в регулярке ESEA — снова карта Inferno. Смогут ли forZe всё изменить — еще вопрос, но приняв во внимание недавний успешный матч, ставка на Chaos смотрится любопытно. Коэффициент на forZe всё равно не стоит трат — всего лишь 1.22».