«Урал» — «Спартак»: котировки на ответный матч 1/4 финала Кубка России

Букмекеры назвали фаворита ответного матча 1/4 финала Кубка России «Урал» — «Спартак». Начало встречи 7 марта 2019 года запланировано на 17:00 мск. В первом матче команды сыграли вничью (1:1).



Ставки на победу «Спартака» принимаются с коэффициентом 2.05. На победу «Урала» можно поставить за 4.00, на ничью — за 3.15.



Поставить на победу «Спартака» по итогам первого тайма и всего матча можно за 3.20. Самый вероятный счёт — 1:1 (6.00).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.03. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.72.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.35, тотал меньше данного значения котируется за 1.65.



Проход «Спартака» оценен в 1.60 (60%), проход «Урала» — в 2.35 (40%).



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