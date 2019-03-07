«Локомотив» закроет серию Кубка Гагарина с «Сочи» в 6-м матче, считают эксперты

Букмекеры назвали фаворита шестого матча 1/4 финала Западной конференции КХЛ «ХК Сочи» — «Локомотив». Начало встречи 7 марта 2019 года запланировано на 19:30 мск. Счёт в серии 3-2 в пользу ярославцев.



Букмекеры считают фаворитом «Локомотив» и предлагают поставить на ярославцев за 2.13 (43%). Шансы ХК Сочи» на победу оценены коэффициентом 3.10 (32%). Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.00 (25%).



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.32, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.65.



Коэффициент на итоговую победу «Локомотива» — 1.66, а на победу «ХК Сочи» — 2.30. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (8.40).



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