«Зенит» — «Вильярреал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги Европы

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Вильярреал» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2018/19.



Ставки: победа «Зенита» за 2.05.



«Зенит» будет в хороших условиях. Не будет снега, будет закрытая крыша. Надо сказать, что «Зениту» повезло. «Вильярреалу» сейчас нужно думать прежде всего о чемпионате Испании, где команда находится в зоне вылета, а в последнем туре «Вильярреал» проиграл даже «Алавесу», но это исторически неудобный соперник для «Вильярреала».



Ни в коем случае этот «Вильярреал» не надо забрасывать шапками и говорить, что «Зенит» однозначно пройдёт, но мне кажется, что для «Вильяррела» сейчас приоритет — это чемпионат. Лига Европы скорее даже мешает правильно готовиться к матчам Примеры и там выбираться из подвалов турнирной таблицы. Тут ещё и мотивированный «Зенит», который прибавляет и неплохо выглядит в последних матчах. Что уж говорить о Сердаре Азмуне, который забивает и приносит пользу.



Мне «Зенит» в матче с «Уралом» понравился, понравился и во встрече с «Фенербахче». Если «Зенит» всё сделает правильно, то обыграет этот «Вильярреал». Кто такой «Вильярреал» и с чем его едят, мы видели по матчам Лиги чемпионов против «Спартака». С этой командой можно играть. Если бы «Спартак» не чудил в обороне, то мог бы добиться положительного результата и дома и не проиграть без шансов в гостях. Поэтому если «Зенит» сможет учесть эти ошибки и не повторит их, то у себя дома «Зенит» может обыграть этот «Вильярреал».



Мой прогноз на этот матч — победа «Зенита». В последний раз, когда я смотрел, там было 2.05. Ближе к матчу он может ещё провисать. Верю в «Зенит», верю, что команда Семака в этом матче добьётся победы», — сказал Генич.