Согласно котировкам, «Арсенал» выиграет у «Ренна» в матче 1/8 финала Лиги Европы

Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/8 финала Лиги Европы «Ренн» — «Арсенал». Начало встречи 7 марта 2019 года запланировано на 20:55 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Арсенала» за 2.06. Шансы «Ренна» на победу оценены коэффициентом 3.95. Поставить на ничью можно за 3.52.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.96, а на ТМ 2,5 гола — за 1.95.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.81. Победа «Арсенала» всухую оценивается в 3.52.



Победа «Арсенала» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.18. Проход «Ренна» оценен в 4.75, проход «Арсенала» — в 1.21.



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