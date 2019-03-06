5 бесплатных ставок от «Фонбет» на Лигу чемпионов

6 марта состоятся два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «ПСЖ», а «Порту» примет на своём поле «Рому». Букмекерская компания «Фонбет» подготовила специальную акцию для любителей футбола. Знаешь, какой клуб окажется в 1/4 финала, а какой даже не забьет? Это отличный шанс сделать свою первую ставку на спорт без всякого риска.

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