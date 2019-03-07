«Валенсия» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на матч Лиги Европы в Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Валенсия» — «Краснодар» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2018/19.



Ставка: победа «Валенсии» и обе забьют за 3.05.



«Что бросилось в глаза по игре «Краснодара» против «Спартака», так это очень большие разрывы в линиях у краснодарцев. Очень авантюрно моментами играл «Краснодар», из-за этого и забил «Спартак». Защитник исландский не очень быстрый, да и с чтением игры у него, похоже, есть проблемы. Поэтому я опасаюсь, что «Валенсия» из этой проблемы «Краснодара» может извлечь немало дивидендов.



Оборона никогда не была сильной стороной «Краснодара», а здесь ей будет противостоять хорошая атака, сильные исполнители. Мы видели, что получилось в гостевом матче с «Севильей». Быстро краснодарцы напропускали.



Но важный аспект двухраундового противостояния — гол в гостях. И «Краснодар» сделает максимум, чтобы его забить. Мы видели, какие моменты он создавал в игре со «Спартаком». С созиданием, придумками у него всё в порядке. К тому же вернулся после травмы Ари. Это очень важный игрок. Он и забить может, с ним можно обыграться, он сам способен создать момент. Думаю, «Валенсия» в гостях не по зубам «Краснодару», но свой мяч он забить сможет. Ставлю на победу «Валенсии», но забьют обе команды», — сказал Титов.