«Зенит» — «Вильярреал»: котировки на первый матч 1/8 финала Лиги Европы

Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» — «Вильярреал» (Испания). Начало встречи 7 марта 2019 года запланировано на 20:55 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Зенита» за 2.14 (47%). Шансы «Вильярреала» на победу оценены коэффициентом 3.98 (25%). Поставить на ничью можно за 3.30 (28%).



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.47, а на ТМ 2,5 гола — за 1.62.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.06. Победа «Зенита» всухую оценивается в 3.26. Победа «Зенита» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.40.



Самые вероятные авторы голов — Артём Дзюба (2.70) и Сердар Азмун (2.70).



Проход «Вильярреала» оценен в 1.85, проход «Зенита» — в 2.02.



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