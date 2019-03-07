«Челси» расправится с киевским «Динамо» в матче Лиги Европы, убеждены эксперты

Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/8 финала Лиги Европы «Челси» — «Динамо К». Начало встречи 7 марта 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Челси» за 1.28. Шансы «Динамо К» на победу оценены коэффициентом 13.25. Поставить на ничью можно за 6.05.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.76, а на ТМ 2,5 гола — за 2.20.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.34. Победа «Челси» всухую оценивается в 1.89.



Победа «Челси» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.81. Проход «Динамо К» оценён в 5.30, проход «Челси» — в 1.18.



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