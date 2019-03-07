«Валенсия» — «Краснодар»: букмекеры оценили шансы российского клуба в Испании

Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/8 финала Лиги Европы «Валенсия» — «Краснодар». Начало встречи 7 марта 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Краснодара» за 8.40 (11%). Шансы «Валенсии» на победу оценены коэффициентом 1.45 (68%). Поставить на ничью можно за 4.70 (21%).



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.96, а на ТМ 2,5 гола — за 1.95.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.15. Победа «Валенсии» всухую оценивается в 2.22. Победа «Валенсии» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.10.



Самые вероятные авторы голов — Кевин Гамейро (2.30) и Рубен Собрино (2.60). Гол Ари идёт за 4.30.



Проход «Валенсии» оценён в 1.32, проход «Краснодара» — в 3.58.



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