Согласно котировкам, Родина разгромно проиграет Пуиг на турнире в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Евгения Родина в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе встретится с Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико. Встреча состоится 8 марта.



Согласно котировкам, у россиянки меньше шансов на победу в этом матче. Победа Евгении Родиной оценивается коэффициентом 3.20, победа с форой «+3,5» гейма — 2.25.



Если Моника Пуиг сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.37. На то, что она отыграет фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.65.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 3.06. Тотал больше 20,5 гейма идёт за 2.00.



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