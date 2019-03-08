AVANGAR — NoChance: прогноз на киберспортивный матч по CS:GO

8 марта состоится киберспортивный матч LOOT.BET/CS Season 1 между командами AVANGAR и NoChance.



Ставка: победа AVANGAR за 1.42.



«Финальный матч верхней сетки между AVANGAR и NoChance станет противостоянием СНГ и Европы. AVANGAR сейчас находятся в отличной форме. И хотя парни не прошли стадию New Legends на мейджоре, критиковать их не стоит. В первой стадии казахстанская команда легко взяла три игры, а во второй проиграла сильнейшим командам мира Team Liquid и Natus Vincere, а также финалисту мейджора ENCE eSports. Так что на этом турнире AVANGAR будет пытаться завоевать хоть какой-то трофей.



NoChance хоть и показывает неплохие результаты последнее время, все равно является тир-3 командой. В рейтинге hltv.org европейский коллектив занимает 39-е место. Да и в групповом этапе LOOT.BET Season 1 NoChance без шансов проиграли AVANGAR со счетом 0-2 (11:16, 14:16). Прогноз — уверенная победа AVANGAR. 1.42 — очень высокий коэффициент для такого исхода».