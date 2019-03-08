Согласно котировкам, «Локо-Кубань» сравняет счёт в серии Еврокубка с УНИКСом

Сегодня, 8 марта, состоится второй матч 1/4 финала Еврокубка «Локомотив-Кубань» — УНИКС. Начало — в 20:00 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу УНИКСа.



Букмекеры отдают предпочтение «Локомотиву-Кубань» и предлагают поставить на победу хозяев встречи в основное время за 1.74. Шансы казанского клуба оценены в 2.44, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 14.00.



Ставку на победу «Локомотива-Кубань» с учётом ОТ можно сделать за 1.66, а на победу УНИКСа — за 2.29.



Коэффициент на ТБ 150,5 очка — 1.88, а на ТМ 150,5 очка — 1.92. Победа казанского клуба с форой "+3" оценивается в 1.90, победа «Локомотива-Кубань» с форой "-3" — в 1.92.



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