Согласно котировкам, «Атлетик Б» победит «Эспаньол» в матче чемпионата Испании

Букмекеры назвали фаворита матча 27-го тура Примеры «Атлетик Б» — «Эспаньол». Начало встречи 8 марта 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Эспаньола» за 5.80. Шансы «Атлетика Б» на победу оценены коэффициентом 1.73. Поставить на ничью можно за 3.64.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.32, а на ТМ 2,5 гола — за 1.68.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.13. Победа «Атлетика Б» всухую оценивается в 2.58.



Победа «Атлетика Б» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.60.



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