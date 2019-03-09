Согласно котировкам, «Вашингтон» продлит победную серию в матче с «Нью-Джерси»

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз», который состоится 9 марта. Начало — в 3:00 мск. «Столичные» выиграли пять матчей подряд.



Аналитики считают фаворитом «Вашингтон Кэпиталз». Коэффициент на победу в основное время — 1.51, по итогам всей встречи — 1.28.



Шансы «Нью-Джерси Дэвилз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 5.40, а с учётом овертайма — за 3.88.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 5.00. Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 13.00.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.58, меньше 5,5 — за 2.29.



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