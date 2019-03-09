Аналитики: Серена Уильямс выиграет у Азаренко на турнире в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в первом раунде турнира в Индиан-Уэллсе (США) не испытала особых проблем с соотечественницей Верой Лапко – 6:2, 6:3. Во втором круге Азаренко сыграет с Сереной Уильямс (10).

Согласно котировкам, у теннисистки из Беларуси меньше шансов на победу в этом матче. Победа Виктории Азаренко оценивается коэффициентом 2.80, победа с форой «+3,5» гейма — 1.93.



Если Серена Уильямс сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.46. На то, что она отыграет фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.89.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.78.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»