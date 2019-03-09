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Аналитики: Серена Уильямс выиграет у Азаренко на турнире в Индиан-Уэллсе

Аналитики: Серена Уильямс выиграет у Азаренко на турнире в Индиан-Уэллсе
Ставки

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в первом раунде турнира в Индиан-Уэллсе (США) не испытала особых проблем с соотечественницей Верой Лапко – 6:2, 6:3. Во втором круге Азаренко сыграет с Сереной Уильямс (10).

Согласно котировкам, у теннисистки из Беларуси меньше шансов на победу в этом матче. Победа Виктории Азаренко оценивается коэффициентом 2.80, победа с форой «+3,5» гейма — 1.93.

Если Серена Уильямс сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.46. На то, что она отыграет фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.89.

Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.78.

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