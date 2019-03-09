«Лос-Анджелес Клипперс» – «Оклахома-Сити Тандер»: прогноз «Чемпионата» на НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» – «Оклахома-Сити Тандер», который состоится 9 марта.



Ставка: индивидуальный тотал Денниса Шрёдера больше 3,5 ассиста за 1.83.



«Оклахома» накануне в тяжелейшем поединке сломила сопротивление «Портленда» и вынуждена проводить выездной «бэк-ту-бэк». «Тандер» удалось вернуться на третью строчку в западной конференции, однако успех необходимо закреплять, ведь конкуренты не дремлют. «Клипперс» неожиданно для многих находятся в зоне плей-офф и, судя по настрою баскетболистов, не собираются никому отдавать заветную путёвку в кубковые баталии

Уставшим Уэстбруку и Джорджу понадобится помощь в созидании. Именно для таких ситуаций на скамейке «Тандер» и находится Шрёдер, чей тотал больше 3,5 ассиста за 1.83 мы заиграем. По сезону Деннис 4,2 раза за матч помогает партнёрам отличиться, а в предстоящем сражении времени у него должно быть предостаточно. К тому же, лёгкие пятёрки «Клипперс» позволят «Оклахоме» отвечать своими низкорослыми сочетаниями».