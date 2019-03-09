ЦСКА — «Рубин»: котировки на матч 19-го тура РПЛ в Москве

Букмекеры назвали фаворита матча 19-го тура РПЛ ЦСКА — «Рубин». Начало встречи 9 марта 2019 года запланировано на 16:30 мск.



Аналитики считают ЦСКА фаворитом. Ставки на победу «армейцев» принимаются с коэффициентом 1.67. На победу «Рубина» можно поставить за 5.70, на ничью — за 3.55. (Сделать ставку)



Поставить на победу ЦСКА по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.70. Самый вероятный счёт — 1:0 (5.00).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.40. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.55.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.60, тотал меньше этого значения котируется за 1.55.



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Играем суперэкспресс с коэффициентом 10.7 на АПЛ и РПЛ ЦСКА одолеет «Рубин», «Тоттенхэм» возьмёт три очка с «Саутгемптоном», а «Сити» забьёт за 15 минут.