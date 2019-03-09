«Саутгемптон» — «Тоттенхэм»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 30-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи 9 марта 2019 года запланировано на 18:00 мск.



Ставка: «Тоттенхэм Хотспур» победит за 1.93.



«Шпоры» проиграли последние две игры АПЛ на выезде. Зато клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов в середине недели, когда Гарри Кейн уничтожил любые мысли о камбэке Дортмунда своим голом в дебюте второго тайма.



«Святые» всего на два очка опережают зону вылета, хотя победили в трёх из семи предыдущих домашних матчей АПЛ. «Шпоры» сейчас явно сильнее. К тому же Маурисио Почеттино никогда не проигрывал своему бывшему клубу на «Сент-Мэри». Так что тут я склоняюсь к победе гостей», — сказал Оуэн.

Играем суперэкспресс с коэффициентом 10.7 на АПЛ и РПЛ ЦСКА одолеет «Рубин», «Тоттенхэм» возьмёт три очка с «Саутгемптоном», а «Сити» забьёт за 15 минут.