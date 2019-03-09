Букмекеры: «Бавария» расправится с «Вольфсбургом» в матче чемпионата Германии

Букмекеры назвали фаворита матча 25-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» — «Вольфсбург». Начало встречи 9 марта 2019 года запланировано на 17:30 мск.



Букмекеры считают «Баварию» фаворитом и предлагают поставить на мюнхенцев за 1.25. Шансы «Вольфсбурга» на победу оценены коэффициентом 12.75. Поставить на ничью можно за 6.80.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 3,5 гола принимаются за 2.07, а на ТМ 3,5 гола — за 1.84.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.81. Победа мюнхенцев всухую идёт за 2.25.



Вероятность победы «Баварии» с разгромным счётом выражена коэффициентом 2.68.



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