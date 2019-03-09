«Саутгемптон» — «Тоттенхэм Хотспур»: котировки на матч 30-го тура АПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 30-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи 9 марта 2019 года запланировано на 18:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Саутгемптона» за 4.35. Шансы «Тоттенхэм Хотспур» на победу оценены коэффициентом 1.89. Поставить на ничью можно за 3.80.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.85, а на ТМ 2,5 гола — за 2.08.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.71. Победа «Тоттенхэм Хотспур» всухую оценивается в 3.38.



Победа «Тоттенхэм Хотспур» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.90. Самые вероятные авторы голов — Гарри Кейн (2.00) и Сон Хын Мин (2.10).



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Играем суперэкспресс с коэффициентом 10.7 на АПЛ и РПЛ ЦСКА одолеет «Рубин», «Тоттенхэм» возьмёт три очка с «Саутгемптоном», а «Сити» забьёт за 15 минут.