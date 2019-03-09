ЦСКА — «Рубин»: ставка Константина Генича на РПЛ с коэффициентом 6.15

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА — «Рубин» в 19-м туре РПЛ сезона-2018/19.



Ставки: победа ЦСКА всухую за 2.08, точный счёт 2:0 за 6.15.



«Чемпионат России потихоньку набирает обороты после паузы. «Рубин», например, уже провел два тяжелых матча. Энергозатратные были встречи с «Ахматом» и «Локомотивом». С грозненцами была удачная концовка. С «Локомотивом» в ответном четвертьфинальном матче Кубка России была неудачная развязка. Учитывая ту обойму, которая сейчас есть у «Рубина», силенок на матч с ЦСКА может не хватить.



ЦСКА злой, предельно мотивированный после поражения в матче с тульским «Арсеналом». За плохой игрой должна идти хорошая. Признал закономерность поражения от Тулы Виктор Гончаренко. Профилактическую работу он провел с «армейцами». Ну и ЦСКА понимает, что дома против такого «Рубина» надо брать свое.



У «Рубина» атаковать практически некем, есть только стандарты. Если ЦСКА с ними справится, то не очень понятно, как «Рубин» будет что-то созидать. В первую очередь «Рубин» приедет отбиться в обороне. Если ЦСКА сыграет максимально надежно, то «Рубин» не забьет на «ВЭБ-Арене». Возьму победу ЦСКА всухую за коэффициент выше «двойки». Ну и Илья Казаков делает ставки на точный счет, попробую и я. Точный счет в матче — 2:0 в пользу команды Гончаренко», — сказал Генич.

ЦСКА — «Рубин». Прогноз: сухой матч в 19-м туре РПЛ Лишь в одной из семи предыдущих очных встреч ЦСКА и «Рубина» было забито больше двух мячей.