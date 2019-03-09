Согласно котировкам, «Барселона» разгромит «Райо Вальекано» в матче Примеры

Букмекеры назвали фаворита матча 27-го тура Примеры «Барселона» — «Райо Вальекано». Начало встречи 9 марта 2019 года запланировано на 20:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Барселоны» за 1.12. Шансы «Райо Вальекано» на победу оценены коэффициентом 24.00. Поставить на ничью можно за 11.0.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 3,5 гола принимаются за 1.80, а на ТМ 3,5 гола — за 2.13.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.08. Победа «Барселоны» всухую оценивается в 1.87.



Победа «Барселоны» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.46. Победа сине-гранатовых с разгромным счетом оценена в 1.97.



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