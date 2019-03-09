Дмитрий Бивол – Джо Смит: прогноз Романа Мазурова на бой за титул WBA

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой за титул WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол (Россия) – Джо Смит (США), который состоится 10 марта.



Ставка: победа Бивола по очкам за 2.85.



«Ситуация в полутяжелом весе на текущий момент радует глаз многих поклонников бокса на постсоветском пространстве. Все основные пояса сконцентрированы в руках российских боксёров и одного украинского. Причем один другого краше. Дмитрий Бивол уже давно доказал, что является одним из самых опасных бойцов данного дивизиона. В бою с Джо Смитом Дмитрий Юрьевич будет проводить уже пятую защиту. Конечно, можно сказать, что два последних боя россиянин не выиграл досрочно, и не выиграл суперлегко. Но Айзека Чилембу можно нокаутировать только рессорой от трактора «Беларусь», да и Жан Паскаль пусть немного и исписался, но всё ещё выглядит серьезной боевой единицей.



Что касается следующего противника Дмитрия, то Джо Смит пока что вписал себя в историю как боец, который закончил славную карьеру великого Бернарда Хопкинса. Также в активе Джо Смита есть победа над крепким поляком Анджеем Фонфарой. Все остальные соперники едва ли достойны упоминания. Ещё один важный момент – у Джо есть поражения. Причём проиграл он не кому-нибудь, а Салливану Баррера. А это тот самый мужчина, что был бит Дмитрием, причём бит досрочно. Ни на что не намекаю, но выводы так и просятся.



Суммируя всё вышесказанное, можно сказать, что фаворит в этом бою — россиянин, причём явный. На его стороне любительский опыт, пушечный удар, особенно справа, прекрасная техника, тайминг, работа ног. Что касается Смита, он по-настоящему голоден. Этот голод в глазах соперника увидел и Дмитрий, пообещав хорошую зарубу. Если не произойдёт чего-то экстраординарного, то раннего нокаута мы не увидим, хотя прекрасно знаем: если Бивол увидит момент, то оторвёт Смиту башку, не задумываясь. Уверен в победе Дмитрия, вопрос только в методе – по очкам, что, скорее всего, или КО во второй половине», — сказал Мазуров.